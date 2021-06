Mobil Aşevi geliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, geçtiğimiz yıl 100. Yıl Mahallesi’nde yapımını 65 günde tamamlayarak hizmete açtığı aşevinin ardından, şimdi de 'Mobil Aşevi' projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılacak olan açık hava programlarında ve her türlü kamusal hizmette kullanılmak amacıyla gerçekleştirilen Mobil Aşevi projesi sayesinde sıcak yemeklerin tek bir noktada üretilme ve bu noktadan nakledilme zorunluluğu ortadan kalkacak, sıcak yemek ihtiyacının bulunduğu noktaya Mobil Aşevi götürülerek sıcak yemek üretimi yapılabilecek.



Tam donanımlı mutfak ve soğuk hava deposundan oluşuyor

Tam donanımlı mobil mutfak ve soğuk hava deposundan oluşan ve çekici araç ile dilenen her yere götürülebilecek olan Mobil Aşevi, her hava ve arazi şartında hijyenik koşullarda sıcak yemek üretimine olanak sağlayacak. Ayrıca Mobil Aşevi, güneş enerjisi panelleri yardımıyla kendi elektrik ihtiyacını kendisi karşılayacak.



“Kendi enerjisini günışığından üretecek”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kurumun sosyal hizmet kervanına katılarak önemli bir katkı sağlayacak olan Mobil Aşevi ile ilgili çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte yerinde inceleyerek Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Yavaş’tan bilgi aldı. Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, açık hava programlarımızda ve ihtiyaç halinde tüm kamusal hizmetlerde kullanmak amacıyla imalatına başladığımız Mobil Aşevimizin, devam eden çalışmalarını inceledik. Hijyenik şartlarda sıcak yemek üretiminin yapılacağı, gıda güvenliğinin soğuk depolarla sağlanacağı Mobil Aşevi, günışığından kendi elektrik enerjisini üretebilecek donanıma sahip olacak. Şimdiden Süleymanpaşa’da yaşayan kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

