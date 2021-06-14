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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin sivil, yeni, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getiriyoruz” “Türkiye ile NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkelerinden biridir”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan yeni anayasa açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Türkiye’nin sivil, yeni, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getiriyoruz” “Türkiye ile NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkelerinden biridir”

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin sivil, kapsayıcı yeni bir anayasa ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bunun için çalışmaları son noktaya getirdiklerini söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, “Şimdi Türkiye’nin sivil, yeni, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getiriyoruz. Şimdiye kadar anayasalar maalesef hep darbelerden sonra ve zihniyetleriyle oluşturulmuştur. Anayasalar yapılmamış, yazılmıştır. Darbeciler bazı hocalara emretmişler, onlar bir odaya çekilmişler, anayasa metinlerini ortaya çıkarmışlar. Şimdi de diyoruz ki Türkiye’nin yeni sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anayasa kapsayıcı olmak zorundadır. Mevcut anayasanın üstünde de aynen 61 Anayasası'nda olduğu gibi kan izi vardır. Darbelerin izi vardır. Bundan kurtulmak lazım. Yani AK Parti’nin, başka bir partinin anayasası olmaz. CHP’nin anayasası olmaz, MHP’nin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur, milletlerin anayasası olur” diye konuştu
Kurtulmuş, “Türkiye, kendisine durması gereken yer söylenip, orada tek ayak üzerinde durması gereken bir ülke değildir. Türkiye artık sahada da, masada da var olan, küresel barışı temin etmek anlamında, egemen ve eşit ülke olarak herkesle müzakere etmeye hazır olan bir ülkedir. Türkiye bölgede ve dünyada oyun kurucu bir noktaya gelmiştir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Liderler Zirvesi'nde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlamda hem Türkiye'nin bundan sonraki yerinde bölgesel güç ve küresel aktör olması tezleri diğer muhataplarımıza da anlatılacak. Dünyada barışın sağlanması konusunda da temel fikirleri anlatılacak. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye ısrarla söylediği adalete, hakkaniyete, barışa dayalı bir uluslararası sistemin kurulma ihtiyacını NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir. Türkiye ile NATO'nun çok eski ortaklığı var. Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkelerinden biridir. Türkiye yıllar içerisinde çok büyük külfetler çekmiş bir ülkedir. Barışı sağlama misyonlarında Somali'den Afganistan'a kadar NATO'nun yükünü çekmiş bir ülkedir. NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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