Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Volkan KURU/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, demir parmaklıklara sıkışan köpek, gece sesini duyan bina sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, gece evden kaçtığı sanılan köpek, apartman bahçesinin demir parmaklıklarından geçerken sıkıştı. Köpeğin sesini duyan bina sakinleri, kendileri kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin yarasının da olmadığı belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Volkan KURU

2021-06-19 13:39:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.