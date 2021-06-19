Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Volkan KURU/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, demir parmaklıklara sıkışan köpek, gece sesini duyan bina sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, gece evden kaçtığı sanılan köpek, apartman bahçesinin demir parmaklıklarından geçerken sıkıştı. Köpeğin sesini duyan bina sakinleri, kendileri kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin yarasının da olmadığı belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Volkan KURU
2021-06-19 13:39:33
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