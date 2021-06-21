Yol çöktü işçi servisi mahsur kaldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir servis minibüsü çöken yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde fabrika işçilerini işyerine bırakan 59 S 0146 plakalı servis minibüsü dönüşe geçtiği sırada çöken yolda mahsur kaldı.

Şeyhsinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde seyreden servis minibüsü aniden çöken yola adeta saplanarak mahsur kaldı. Kazanın şokunu kısa sürede atlatan sürücü, önce aracın durumunu kontrol etti ardından da yardım istedi. Araç daha sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Çorlu’da son bir ay içerisinde bir otobüs, bir de kamyon çöken yollarda mahsur kalmıştı.

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