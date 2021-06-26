2 çocuğa mezar oldu sadece demir mazgalla kapattılar Ölen çocuklar beton büzde 500 metre suyla sürüklenmiş

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 2 çocuğa mezar olan derede çocukların içerisine kapılıp yaklaşık 500 metre sürüklendiği beton büzlere sadece demir mazgal konuldu. İki çocuğa mezar olan mahallede altyapı yetersizliği nedeniyle TESKİ’nin uyarıldığı ortaya çıktı.

TESKİ’nin Ergene İlçesindeki altyapı yetersizliği iki çocuğun canına mal olurken, olaydan sonra çocukların düştüğü beton büzün ucuna sadece demir mazgal konuldu. Olayın ertesi günü bölgeye gelen mahalle sakinleri de 8 yaşındaki Burak ve 13 yaşındaki Mustafa’nın hayatını kaybettiği alanda önlem amaçlı sadece beton büzlere konulan demir mazgalları görünce hayretler içerisinde kaldı. Ayrıca olayda evladını kaybeden mahalle muhtarının daha önce altyapının yetersiz olmasından dolayı TESKİ’yi uyardığı öğrenildi.

Ergene ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağışın Cumhuriyet Mahallesinde sele dönüşmesi sonrasında o sırada bölgede oynadıkları iddia edilen 3 çocuk, sağanak yağış ile bir anda bir anda suya kapıldı. Suya kapılan 3 çocuk hemen yolun kenarında bulunan kanala sürüklenerek, kanalın ucunda bulunan beton büze girdi. Çocuklardan Barış Aslan beton büze düşmeden vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, Mustafa Aslan ve Burak Önder ise beton büzde yaklaşık 500 metre sürüklenerek beton büzlerin sonundaki dere yatağına düştü. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla dereye sürüklenen 2 çocuk ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Burak Aslan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haberi duyan acılı aile ve yakınları ise yasa boğuldu.

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