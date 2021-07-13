Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görev devir teslim töreni düzenlendi.

Yalova'dan gelen Tekirdağ'ın Yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden Bosna Hersek'e atanan Mehmet Erduğan karşıladı. Emniyete giriş yapan Yeni Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tek tek tanıştı.

Daha sonra makama geçen iki emniyet müdürü görev devir teslimi yaptı.

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