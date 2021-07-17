Tekirdağ’da 135 kök Hint keneviri ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar çerçevesinde ekili olarak 135 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Grup Amirliği Ekiplerinin 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde' imalatı yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Saray ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda Güngörmez Mahallesi'nde bulunan 100 metrekarelik bir alanda 20 ila 90 santimetre boylarında dikili vaziyette 135 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri cumhuriyet savcısının talimatıyla Saray İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha edildi.

Ele geçirilen Hint keneviri bitkilerinden ekspertiz için numune alınırken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.