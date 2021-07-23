Tekirdağ’da ders kitaplarının okullara dağıtımına başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20212022 eğitimöğretim yılına ilişkin akademik takvimi açıklamasının ardından yeni dönemde öğrencilerin kullanacağı ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 2022 eğitim öğretim yılı çalışma takviminin belli olmasının ardından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak olan ders kitapları okullara teslim edilmeye başlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ders kitaplarını okullara teslim etme çalışmalarına başladı.

MEB tarafından açıklanan takvime göre yeni eğitim öğretim döneminde ilk olarak öğretmenler 31 Ağustos 2021 tarihinde mesleki çalışmalarına başlayacaklar. Aynı tarihte 0212022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için de 3 Eylül 2021’e kadar devam edecek uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim döneminde birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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