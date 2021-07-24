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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşkek Şenliği büyük ilgi gördü

İHA

Keşkek Şenliği büyük ilgi gördü

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Karacakılavuz’da düzenlenen Keşkek Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti. Gün boyu devam eden çeşitli aktivite ve yarışmalarla katılımcıların büyük coşku yaşadığı şenlikte, gece konserleriyle eğlence doruğa ulaştı.
Süleymanpaşa Belediyesinin ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiği ve koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Karacakılavuz 2. Keşkek Şenliği ilgiyle karşılandı. Karacakılavuz Mahallesi şenlik alanında gerçekleşen etkinlik, çocuk oyun grupları ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu stantların ziyarete açılmasıyla başladı. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü başlayan şenlikte, sıcak havaya rağmen erken saatlerden itibaren vatandaşlar şenlik alanına akın etti. Çevre ilçe ve mahallelerden gelen yüzlerce kişi, stantlarda satışa sunulan Karacakılavuz’a özgü el emeği göz nuru dokumalarla yöresel ürünlerden satın aldı.
Şenliğin açılış törenine, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in yanı sıra Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ Kurucu İl Başkanı ve eski Tekirdağ Milletvekili Ahmet Kambur, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, bürokrasi ve sivil toplum temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda basın mensubu ile vatandaşlar ilgi gösterdi.
Açılış töreni öncesi şenlik alanında yer alan stantları dolaşan protokol heyeti vatandaşlarla bayramlaşarak şenliğin hayırlı olması temennilerini paylaştı. Alanda temsili olarak keşkekte kullanılan ana madde olan buğday dibekte dövüldü ve sonrasında halka keşkek ikramı yapıldı.

"Birlikteliğimizin daim olmasını iliyorum"
Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ile başlayan Karacakılavuz Keşkek Şenliği açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve geleneksel hale getirmek istediğimiz şenliğimiz, koronavirüs salgını sebebiyle yapılamamıştı. Devletimizin aldığı önlemler ve aşılama sayesinde normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelmek adına Karacakılavuz Keşkek Şenliğimizin ikincisini organize ettik. Keşkek ve dokumasıyla Karacakılavuz artık dünyaya adını duyurma noktasına gelmiştir. Bu nedenle bu şenliği ileriki yıllarda daha da büyük boyutlarda gerçekleştireceğiz. Yeniden bir araya gelişimizin daim olmasını temenni ediyor, tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yüksel'in ardından sahneye gelen Vali Yardımcısı Murat Eren de, şenliğin yöre halkına ve Tekirdağ'a hayırlı olması dileklerini paylaştı. Son olarak kürsüye gelen Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ise, Kurban Bayramı'nın son gününde Karacakılavuzlularla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

Yarışmacılar 2 kilogram yoğurdu kısa sürede yedi
2. Karacakılavuz Keşkek Şenliği, açılış töreninin ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Keman Eğitmeni ve ses sanatçısı Emine Özata konseri ile devam etti. Özata, son dönemin popüler şarkılarından oluşan hareketli repertuvarı ile şenlik alanını dolduran yüzlerce kişiyi coşturdu. Özata'nın ardından altın ödüllü yoğurt yeme yarışması gerçekleşti. Yarışmada 20 kişi yarışırken, 2 kilogram yoğurdu birkaç dakika içinde bitiren ilk üç kişiye altın hediye edildi.
Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nin ilk gecesinde son sahneye çıkan isim ise ritim sanatçısı Gencer Savaş ve Bandosu oldu. Orkestra, arabesk ve Trakya havalarından oluşan eğlenceli performanslarıyla geceye renk katarken, vatandaşlar şarkılara eşlik ederek geç saatlere kadar eğlendi. Şenliğin sunuculuğunu ünlü spiker, oyuncu ve televizyon programcısı İpek Tanrıyar yaptı.

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