İmamın motosikletinin çalınması kamerada

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da imam Mesut Sezgin'in evinin önüne park ettiği motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Fırat Sokak´ta meydana geldi. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camisi imamı Mesut Sezgin, 59 KS 858 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Sabah kalktığında motosikletini yerinde bulamayan Sezgin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikleti kapüşonlu 2 kişinin çaldığını belirledi. Şüphelilerin, yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini kırdıktan sonra üzerine binip, bölgeden ayrıldıkları görüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-07-26 16:27:10



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