Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ateşli piknik yapmak yasaklandı

Tekirdağ Kapaklı Kaymakamlığınca alınan kararla ilçede belirtilen bölgeler dışında ateşli piknik yapmak yasaklandı.



Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının ardından acil bir toplantı gerçekleştiren Kapaklı Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre ikinci bir emre kadar Kazak Gölü Mesire Alanı (göl çevresi) harici mangal ya da semaver yakmak yasaklandı. Öte yandan göl çevresinde de ateşli pikniklerin 20.00’dan sonra sonlanması kararlaştırıldı. Kapaklı Kaymakamlığında gerçekleştiren komisyon toplantısına Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu’nun yanı sıra, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Özkan Kara ve kurum müdürleri katıldı.



İkizgöller ve Kazak Gölü Mesire Alanları risk altında

Ormanların yangınlara karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, mevsimsel ve insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildi. Özellik yaz mevsiminde piknikçilerin arttığını değerlendiren kurum, İkizgöller Mesire Alanı, Pınarça ve Kazak Gölü Mesire Alanı’nın risk altında olduğunu belirtti.



Komisyon tarafından başta bu alanlar olmak üzere ilçenin diğer bölgelerinin de yangın riskinden korunması amacıyla şu tedbirler alındı:

1 Tesis ve tescilli günübirlik kullanım alanları (Kazak Gölü Mesire alanı göl çevresi) dışında ateşli piknik yapmanın yasaklanmasına, izin verilen alanlarda ise 31.10.2021 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20.00’dan sonra müsaade edilmemesine,

2 Başta ormanlık alanlar olmak üzere civarlarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (Bağ, bahçe artığı, ot, dal vb) yakılmasının yasaklanmasına, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarınca ilgililere duyurulmasına ve gereğinin yapılmasına,

3 Çerkezköy Orman İşletme Şefliğince Orman yangınları ile mücadele planlarının güncellenmesine ve mangal/semaver/ateş yakılabilecek yerlerin 15.08.2021 tarihine kadar haritalandırılarak Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığı, Kolluk Birimleri, ilgili muhtarlar, Tekirdağ Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ile yangın söndürmede görevli diğer kurum, kuruluşlarla paylaşılmasına ve gerekli koordinasyonun sağlanmasına,

4Genel Kolluk Kuvvetleri ( İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Birimleri ) ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere Belediye Başkanlığına bağlı Zabıta ve sorumluluk alanlarına giren mahalle muhtarlıkları tarafından mevzuatlar çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimlerin yapılarak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına,

5 Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek olmak üzere ilçe genelinde dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına,

6 Yangın riski taşıyan bölgelerin devriyelerle sürekli kontrol edilmesine ve yangına hassas bölgelere yakın yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşların orman yangınların takibi ve bildirilmesi konusunda bilinçlendirilmesine,

7Yangın söndürmede kullanılan (Belediye, Karayolları, Devlet Su İşleri, Orman İdaresi, Askeri Birlikler vb… kurumların mülkiyetinde bulunan) ara, gereç ve ekipmanların her an kullanıma hazır bulundurulmasına,

8 Orman ve anız yangınlarına sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında derhal gerekli yasal işlemlere başlanılmasına,

9 Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve yangına hassas olan bölgelerin giriş çıkışlarının kolluk görevlileri tarafından sık sık kontrol edilmesine,

10 Terör örgütü ve işbirlikçileri tarafından ormanların ve anızların kasten yakılmasının engellenmesi için istihbari faaliyetlere ağırlık verilmesine,

11 Meydana gelen orman ve anız yangınlarında sabotaj ihtimalinin mutlak suretle göz önünde bulundurulması, bahse konu bölgelere gidiş geliş güzergâhlarında bulunan güvenlik kameraları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE), Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemlerinin (PTS) etkin bir şekilde kullanılmasına,

12 Piknik alanlarında yakılan ateşin söndürülmesine ve Ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verebilecek çöp, cam ya da pet şişe bırakılmaması için vatandaşların uyarılmasına,

13 Ormanlık alanda av yapanların takibinin yapılarak gerekli uyarıların yapılması ve avcı ateşi yakılmasına müsaade edilmemesine,

14 Girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara vatandaşların girmesine müsaade edilmemesine,

15 Orman Yangınlarıyla Mücadele konusunda Çerkezköy Orman İşletme Şefliğince gerekli eğitimlerin ilgili birimlere yaptırılmasına ve yaptırılan eğitimlerle ilgili tanzim edilen tutanakların ilgili dosyada muhafaza edilmesine,

16 Gerektiğinde ve eksikliğinde yangın söndürmede/soğutmada kullanılacak malzemelerin Orman Bölge Müdürlükleri veya Orman İşletme Müdürlüklerinden talep edilmesine,

17 Hayvan otlatılmasına izin verilen orman bölgeleri ve sürelerine ait güncel listelerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çerkezköy Orman İşletme Şefliğinden temin edilerek ilgililere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulmasına,

18 Ateş yakılabilecek mesire alanlarının (Kazak Gölü) el ilanı, broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlara ait billboardlar, sesli yayın cihazları, internet siteleri ve sosyal medya aracılığı ile duyurulmasına,

19 İlçe Müftülüğünce camilerimizde görevli din görevlileri tarafından orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli duyuruların yapılmasına.

Yukarıda belirtilen kararların kurumlarda görevli personele duyurulması, herhangi bir yangın çıkması durumunda yangın haberi alan kurum ve kuruluş tarafından ÇOK ACELE olarak ilgililere bilgi verilmesi, yangın konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda gerekli kararlar alınmıştır.

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