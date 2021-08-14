Karantinada olmaları gerekirken, yolcu taşırken yakalandılar

Onur KAYA/ KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ Kapaklı'da polis ekiplerinin denetiminde, Alanya´dan Kırklareli´nin Vize ilçesi yönüne yolcu taşıyan M.Ö ve İ.Ç.´nin, yapılan kontrolde `riskli´ grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoför hakkında işlem yapıldı.
KapaklıSaray yolunda, ilçe girişçıkışlarında denetim yapan Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Alanya´dan harekete dip, Kırklareli Vize'ye yolcu taşınan, Pamukkale firmasına ait otobüste yaptıkları sorgulamada, 2 şoförün temaslı olduğunu belirledi. Bunun üzerine otobüsteki yolcular ve 2 şoför, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne Cpvid-19 testi için hastaneye götürüldü. Şoförler M.Ö. ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2021-08-14 15:50:13
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