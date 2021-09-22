Tekirdağ’daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi’nin tedarikçisi olacak Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "Yurtdışından ithal edilen malzemeleri biz burada yapabiliriz"

Tekirdağ’da üretim yapan sanayi kuruluşları ile firmaların Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tedarikçi olmasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ’da faaliyet gösteren sanayi tesisleri tarafından üretilen birçok nihai ürünün kamu kurumlarına satışını sağlayarak firmaların ciro ve üretimlerini artırmak, gelişmesini, büyümesini desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. KamuÜniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu tarafından alınan karar kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından planlanıp organize edilen Devlet Malzeme Ofisi’ne Tedarikçi Olunması Hususunda Bilgilendirme Toplantısı, Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, “Tekirdağ ili, güçlü sanayi ve üretim altyapı ile hemen hemen tüm sektör ve alt sektörlerde ihtiyaç duyulan ürünleri üretebilen bir sanayi yapısına sahip. İlimizde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri düşük teknoloji, orta teknoloji, ve yüksek teknoloji olarak kabul edilen bütün teknoloji düzeylerinde üretim yapıyorlar. İlimizde ara malları, yatırım malları, ve nihai ürünler olmak üzere ürünler üretiliyor. Üretilen bu ürünler hem ülke içine, hem de yurt dışına satılıyor” dedi.

"Ülkemizde kamu alımlarının önemli bir kısmı DMO tarafından yapılmaktadır" diyen Akçal, “DMO tarafından satın alınan ürünler incelendiğinde, ilimizde üretilen binlerce ürünün DMO ne satılabileceği görülüyor. Bu toplantı ile amacımız ilimiz sanayicilerine Devlet Malzeme Ofisini tanıtmak, ofisin hangi ürünleri satın aldığı ve nasıl tedarikçi olunacağı hususlarında bilgilendirerek, firmalarımızın DMO’ya mal satmalarını sağlamak” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise “Sanayi ve Teknoloji Müdürümüz Fahrettin Bey ve Rektör Yardımcımız Bülent Eken hocamız konuşmalarının içerisinde birtakım hedefler koydular. Ben o hedefleri biraz daha aşalım istiyorum. Bunu nasıl istiyorum, bu cesareti siz sanayiciler veriyorsunuz bana. Hani meşhur bir söz var ya yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sizler eğer Tekirdağ, Türkiye sanayisini bu duruma getirmişseniz çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ben buna inanıyorum ve sizin de buna canı gönülden inandığınızı biliyorum” dedi.



"Üretimi arttırmak isteyene kapımız, gönlümüz, telefonumuz her zaman açık"

Vali Yıldırım ayrıca, “Zaman zaman firmaları ziyaret ettiğimde arkadaşlarımıza kaç işçi çalıştırıyorsun diye soruyorum. Örneğin 300 işçi, 500 işçi yapabilmek için ne istersiniz devletten. Bizden ne istiyorsunuz. Mümkünse üretimi ikiye katlayalım, istihdamı mümkünse ikiye katlayalım. Bunun için ne istersiniz. Devlet bana şu imkanları sağlasın daha fazlasını yapabilirim. Biz bunu sağlarsak istihdamı şu kadar artırırız, üretimi bu kadar artırırız, ekonomiye bu kadar katkımız olur. Bunların söylemek istediğiniz zaman bizim kapımız, gönlümüz, telefonumuz her zaman açık bunu bilesiniz. Devlet Malzeme Ofisi Türkiye’de bütün kamu kurumlarının malzemelerini temin ettikleri bir kurumdur. DMO’nun ciddi bir kalitesi var, vermiş olduğu hizmet dolayısıyla. Biz bu kuruma güvenerek oradan gönül rahatlığıyla tedarik yapabiliyoruz. Ama biz Tekirdağ sanayicileri olarak firmalarımızla, üretim kapasitemizle DMO’nun tedarikçi olarak sağladığı aracı olduğu malların üretimini yapmaya hazırız. Özellikle de yurtdışından getirilen, ithal edilen malzemeleri biz burada yapabiliriz. Tabi ki nitelikli çok farklı donanımda ürünler olabilir, onları da öğrenip yaparız. O kapasitemiz, o kabiliyetimiz var. O kadar başarılı girişimcilerimiz var ki, bu girişimcilerimizle onların kendi oluşturdukları firmaların içerisindeki ARGE birimlerinde çalışan başarılı mühendis arkadaşlarımızla biz bu işi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Devlet Malzeme Ofisi kataloğunda Tekirdağ’da üretim yapan sanayicilerimizin inşallah ismini daha çok duyacağız diye ümit ediyorum" diyen Vali Yıldırım, "Tekirdağ mevcut sanayi altyapısı, üretim yetenekleri ile Devlet Malzeme Ofisi’nin ihtiyaç duyacağı birçok ürünü tedarik edebilecek durumdadır. Kamu alımları küresel düzeyde ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 15, yüzde 20'sini, oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 14, OECD ülkelerinde ise yüzde 12 seviyelerindedir. Ülkemizde ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 7'si kamu alımlarından oluşmaktadır. Ülkemizde kamu alımları son beş yılda yüzde 50'lere varan bir artış göstermiştir. Hem bütçedeki önemli payları hem de pek çok farklı sektörü ilgilendiren politika sonuçları nedeniyle ülkeler ve işletmeler için kamu alımları büyük öneme sahiptir. Tekirdağ’daki sanayicilerimizin ürettikleri ürünler tercih edilerek hem kamu kurum ve kuruluşları için ayrılan kaynaklar etkin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış olacak hem de bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulacak ve firmalarımızın ve küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Devlet Malzeme Ofisi’nin tanıtımı, kamu alımlarının ülkemizdeki ve dünyadaki yeri ve devlet malzeme ofisine tedarikçi olunması konularındaki bilgilendirme sunumunu Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanı Ümit Cengiz Uysal yaptı.

Daire Başkanı Uysal’ın konuşmasının ardından sorucevap bölümüne geçildi. DMO yetkilileri ile sanayiciler arasında ikili iş görüşmelerinin yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eken, Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanı Ümit Cengiz Uysal, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve sanayiciler katıldı.

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