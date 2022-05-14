Muratlı'da ot yangını

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kuru otların yakıldığı sırada büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, MuratlıB.Karıştıran karayolu üzeri 3. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, kuru otlar yakılmak istenirken, alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yoldan geçen araç sürücülerinin durumu görerek itfaiyeye bildirmeleri üzerine olay mahalline Muratlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile civara sıçramadan söndürülebildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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