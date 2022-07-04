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Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

İHA

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü. Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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