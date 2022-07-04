Tekirdağ’da zehir tacirlerine darbe: Binlerce adet uyuşturucu madde ele geçirildi

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Tekirdağ’da güvenlik güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi devam ediyor. Yapılan operasyonda binlerce sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Y.E. isimli şahsın adresinde ve evinin karşısında bulunan metruk binada arama yapıldı. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5.268 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre mermi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yakalanan 4 şüpheliden Y.E. ve T.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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