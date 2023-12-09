Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir manava düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir süre bölgede takip sonucu hazırlık yapan narkotik timleri, operasyon için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 09.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:18 facebook

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