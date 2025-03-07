Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama - Güncel haberler

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama

        Tekirdağ merkezli dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:57 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Saray ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle, ikna ettikleri vatandaşları kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları, vatandaşların paralarını örgütün kurmuş olduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdığı, devamında paraların kripto borsa hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

        Polis, suç örgütünün 365 kişiyi yaklaşık 387 milyon lira dolandırdığını belirleyerek, kurdukları paravan şirketlerinin banka hesaplarında yaptığı incelemede 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit etmesinin ardından şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalara, 36 cep telefonu, çok sayıda sim kart, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Tekirdağ
        #tekirdağ haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trump: İran'la bazı şeyler olacak
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        PKK koşulsuz olarak silahları terk etmeli
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        "Sizin onlardan ne farkınız var?"
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Tanju öğretmenden acı haber geldi!
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        Trump: Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünüyorum
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem açıklaması!
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        7 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Hafta sonunda bahar havası! Uzun vadeli tahminlerden önemli uyarı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        Beşiktaş'ın Gedson planı!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"