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        Haberler Yaşam 'Tekirdağlı Batman' hayatı film karakteri gibi yaşıyor

        'Tekirdağlı Batman' hayatı film karakteri gibi yaşıyor

        Tekirdağ'da yaşayan 29 yaşındaki Ersin Çiçek, film karakteri 'Batman'den ilham alarak giydiği kostümü ve modifiye motosikletiyle görenlerin dikkatini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:24 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:24
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        Çorlu ilçesinde özel sektörde çalışan Çiçek, izlediği Batman filmleri sonrası karaktere hayranlık duymaya başladı. Bir yıl önce Batman karakteri kostümü siparişi veren Çiçek, motosikletini de karakterin filmlerde kullandığı şekilde modifiye ettirdi.

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        İş sonrası arkadaşlarıyla buluşmaya modifiye motosikletine binip Batman kostümü giyerek katılan Çiçek, çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Farklı portresiyle çıktığı trafikte karşılaştığı vatandaşların sorularını yanıtlayan Çiçek, fotoğraf çektirmek isteyen çocuklarla sohbet ediyor.

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        "İNSANLAR ŞAŞIRIYOR"

        Çiçek, filmlerden çok etkilendiğini, kendisini Batman gibi hissettiğini söyledi. Tekirdağ'da yaşayanların da tarzını çok beğendiklerini ve kendisine Batman 59 lakabını taktıklarını anlatan Çiçek, maskesini çıkarmayarak gizemli havasını koruduğunu ifade etti.

        Çiçek, Batman kostümüyle dolaşmanın kendisine keyif verdiğini belirterek, "Bu şekilde gezmeye başladıktan sonra insanların tepkisi çok güzel oldu. İnsanlar şaşırıyor önce sonra alışıyorlar. Arkadaşlarım, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmamı istediler. Paylaşım yaptıktan sonra ilk videonun izlenmesi 1 milyonu geçti. Ben de video çekmeye devam ettim" diye konuştu.

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        "TRAFİKTE KORNAYA BASARAK SELAM VERİYORLAR"

        Özellikle çocukların yüzündeki gülümsemeyi gördüğünde mutlu olduğunu dile getiren Çiçek, bu şekilde gezmeye devam edeceğini aktardı. 

        Çiçek, insanların kendisini gördüğünde farklı tepkiler verdiklerini anlatarak, "Neredeyse bütün araçların yanından geçerken hepsi kornaya basıyor. Bazıları 'Batman' diye çığlık atıyor. Çoğu film üzerinden bana göndermeler yapıyor. En çok çocuklar tepki veriyor, koşarak gelip sarılıyorlar. Ben de onlar sarıldığında duygulanıyorum. Güzel tepkiler alıyorum" ifadesini kullandı.

         

        Çiçek, hayallerinden birinin yeniden çekilmesi durumunda Batman filminde yer almak olduğunu kaydetti.

        #Tekirdağlı Batman
        #Ersin Çiçek
        #Tekirdağ
        #Batman
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