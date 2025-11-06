TeklifimGelsin 40 milyon dolar değere ulaştı

2021 yılından bu yana 1,7 milyon kayıtlı kullanıcıya hizmet veren TeklifimGelsin’e tohum aşamasında yatırım yapan Hedef Holding, şimdi de bünyesinde bulunan Hedef Portföy’ün kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile girişimi bireysel yatırımcılarla buluşturdu. TeklifimGelsin, 40 milyon değerleme üzerinden 4 milyon dolar ile yatırım turunu tamamladı. Bu stratejik iş birliği, TeklifimGelsin’in finansal teknolojiler alanındaki konumunu güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu yatırımla birlikte 2026 yılı hedeflerini paylaşan TeklifimGelsin CEO’su İhsan Cem Zararsız, “Mevcutta kullanıcılarımıza sunduğumuz finansal çözümlere ek olarak, farklı finansal kuruluşlarla oluşturacağımız iş birlikleriyle kullanıcının finansman arayışının temeline ineceğiz. Kullanıcılarımıza daha fazla katma değerli çözümler sunmak için verinin gücünü yapay zekayla birleştireceğiz. 2026 sonunda 2,5 milyonun üzerinde kullanıcımızın bizim aracılığımızla finansal ihtiyaçlarını karşılamasını hedefliyoruz. Ana amacımız ivmeyi kaybetmeden, artan bir hızla ve ölçüm disiplinini koruyarak büyümek” dedi.