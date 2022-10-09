Tekne alabora oldu! 1 kişi kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken, suda kaybolan Özcan Binay, aranıyor.

DHA'nın haberine göre, Kandıra Bağırganlı´da Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı. Tekne alabora olurken, Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü.