        Haberler Gündem Tekne alabora olunca kayalıklara tırmandılar!

        Tekne alabora olunca kayalıklara tırmandılar!

        Muğla'nın Milas açıklarında bir tekne alabora oldu. 6 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp olan 2 çocuğun kayalıklara sığındığı İHA ile belirlendi. Ekipler kısa sürede iki çocuğu da kurtardı. 8 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 09:29 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:29
        Alabora olunca kayalıklara tırmandılar!
        Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında teknenin alabora olduğu, 6 kişinin kurtarıldığı olayda kayıp olan 2 çocuk da ekipler tarafından tırmandıkları kayalıklarda yerleri tespit edilerek kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.30 sıralarında, Ören açıklarında meydana geldi. İçinde 8 kişinin olduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

        Teknedekiler denize düşerken, ihbarla bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, 3 kişi de kendi imkanlarıyla yüzüp kayalıklara çıkarak kurtuldu.

        Kayıp 2 çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle hava ve denizden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kayıp 2 çocuğun da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) ile yerleri tespit edildi. 2 çocuk, tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı. 8 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

