Pompalı tehdit cezaevinde son buldu 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre İstanbul Bayrampaşa’ya bağlı Muratpaşa mahallesinde meydana gelen olayda, buzdolabı bozulduğu için evine servis çağıran adam tamirden sonra buzdolabından ses geldiğini ve tamiri beğenmediğini ifade ederek parasını geri istedi. Servis görevlileri tamiri yaptıklarını ve para iadesinin mümkün olmadığını söyleyip evden ayrıldı.

POMPALI İLE TEHDİT EDEREK ARACA ZARAR VERDİ

Parası iade edilmemesine öfkelenen şahıs, evinde bulundurduğu pompalı tüfeğini alıp servis görevlilerinin yanına gitti. Para iadesini yinelemesine rağmen kendisine ödeme yapılmaması üzerine servis aracının camlarını kırıp, görevlileri öldürmekle tehdit etti. Görevlilerin parayı iade etmesine rağmen hızını alamayan şahıs, bu kez de servis aracına ait ruhsatına el koydu. Olayın ardından servis görevlilerinin şikayetiyle gözaltına alınan adam tutuklandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTULANDI

Bayrampaşa asayiş büro ekipleri olay anına dair kamera görüntülerini incelenmesi üzerine tespit edilen i.Ö.G isimli şahıs evinde, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 4 adet fişek ve servis aracına ait ruhsat ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.