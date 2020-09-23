HABERTURK.COM

Dünyada 31 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyona yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsten korunmak için uzmanlar şiddetle maske kullanılmasını öneriyor. Vakaların artmasının ardından başlangıçta sadece hasta olanlara ya da hastalık şüphesi bulunanlara önerilen maske, artık sokağa çıkmak zorunda kalan herkese tavsiye ediliyor. Virüsün hava yoluyla bulaşma zincirini kırmada maskenin öneminin vurgulanmasıyla pek çok firma maskelere teknolojik dokunuşlarını katıyor.

Uzmanlar 2021 ve 2022 yıllarına kadar virüsün hayatımızda olabileceğini dile getirirken teknolojik maskeler yılın öne çıkan ürünleri arasında yerini aldı. Üstelik bu ürünlerin yanlış maske kullanımı ihtimalini ortadan kaldırdığını söyleyebiliriz.

UZAY ÇAĞI ESTETİĞİ...

Toronto merkezli Vyzr Technologies adlı şirketin tasarladığı kasklar, yüzü tamamen koruyor. Şirketin 'uzay çağı estetiği' olarak adlandırdığı BioVyzr, koronavirüse karşı bir kalkan görevi üstleniyor. 750 bin dolarlık girişimle ortaya çıkan koronavirüs kasklarının fiyatı, kutusu 50 liraya satılan kasklardan çok daha tuzlu. BioVyzr'ın ön sipariş fiyatı 378 dolar. Normal fiyatı 498 dolar olan cihazın Air modeli ise 200 dolardan satışa sunuluyor.

4 saatlik pil ömrü bulunan kasklar, HEPA filtreleri ve fanlar aracılığıyla havayı temizliyor. Böylelikle dış ortamdaki havayı solumanız gerekmiyor. Kaskın temizliği için yıkanabilir kumaş kullanılmış. Şirket ayrıca Air'in 'AirPod'larla iyi çalıştığını' da belirtiyor. Şirketin kurucusu Michael Hall, Forbes'a yaptığı açıklamada havayolunu kullanan yolcularla yapılan testlerin şimdiye kadar iyi gittiğini söylüyor.

TÜM MALZEMELER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR!

Koronavirüse karşı maske geliştirenler arasında Güney Koreli teknoloji devi LG de bulunuyor. Koronavirüs salgınında kullanımı zorunlu olan maskeleri 'akıllı' hale getirmeyi amaçlayan şirketin geliştirdiği maskenin adı PuriCare... Şirket, dünyanın koronavirüs salgınıyla savaşmaya devam ettiği ve kısıtlamaları kademeli olarak hafifletmeye başladığı bir zamanda, maskelerin tutarsız kalitede olması nedeniyle ikilemi çözdüğünü söylüyor.

'PuriCare Giyilebilir Hava Temizleme Cihazı'nda şirketin ev hava temizleyici ürünlerinde kullanılan filtrelerine benzer iki H13 HEPA filtre tercih edildi. Maskenin hava filtrelerinden kulak kayışlarına kadar tüm bileşenleri geri dönüştürülebilir malzemelerden elde edildiği belirtiliyor. Ayrıca cihazdaki ürünlerin tamamı değiştirilebiliyor. Cihazda bulunan solunum sensörü, kullanıcının nefes alma şekline göre fanların hızını ayarlıyor. Şirket bu özellik hakkında "Fanlar hava girişine yardımcı olmak için otomatik olarak hızlanıyor ve nefes verirken direnci azaltmak için yavaşlayarak nefes almayı zahmetsiz hale getiriyor" diyor. Maskenin düşük modda sekiz, yüksek modda iki saat dayanan pil ömrü olduğu belirtiliyor. Maske aynı zamanda UV-LED ışıklara sahip ve zararlı olabilecek bakterileri engelliyor. Yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen maskenin fiyatı henüz belli değil.

HAVADAKİ TÜM PARTİKÜLLERİ YOK EDİYOR

Atmoblue da diğer cihazlar gibi hava parçacıklarının yüzde 99.9'unu engelleyen kompakt bir hava temizleme sistemi... Bu cihazda da havadaki partiküllerin bloke edilmesi için HEPA filtre bulunuyor. Bu sayede kötü koku toz, küf, evcil hayvan tüyü, mikrop, duman, polen, bakteri ve kimyasal hava dışarıda kalabiliyor. Cihazın ön sipariş fiyatı ise 199 dolar.

6 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nde tasarlanıp Japonya'da üretilen UVMask bakteri, virüs ve partiküllerin yüzde 99.99'unu etkisiz hale getirdiğini belirtiyor. UVMask'ın arkasındaki ekip, Dünya Sağlık Örgütü verilerini öğrendikten sonra projeye başlamak için harekete geçtiklerini söylüyor.

Maske FDA (Food and Drug Administration) onaylı bir laboratuvar tarafından bağımsız olarak test edilip onaylanmış. UVMask’ın yaratıcısı Boz Zou, "İki yıl önce, bilimle yaşamları değiştirmeye karar verdik ve gerçekten temiz hava solumayı sağlayan bir maske üretmeye karar verdik" diyor. Peki maske hangi özelliklere sahip dersiniz?

Öncelikle UV-C teknolojisi sayesinde maske, havayı gerçek zamanlı olarak filtreleyip ve sterilize ediyor. Tek bir şarjla altı saate kadar çalışan cihazın hava geçirmez, yumuşak yüz pedi ve ayarlanabilir kayışları konforlu deneyim amaçlıyor. Ekim ayında satışa çıkması planlanan maskenin ön sipariş fiyatı 99 dolar… Bu cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil. 40 ila 50 saat koruma sağlayan bir filtre ile birlikte gelen maskenin yanında ek filtre siparişi de verilebiliyor.

HEPA FİLTRELERE RAKİP Mİ GELİYOR?

Guardian G-Volt adlı bir maske geliştiren LIGC Applications, HEPA filtrelerinin yeteri kadar verimli olmadığını savunuyor. Şirketin bulduğu çözüm ise grafen adlı bir maddeden yapılan filtreler… Hubei Forbon Technology'den 3 milyon dolarlık finansman desteği alan şirketin filtreleri, plastik filtrenin üstüne yerleştirilmiş yoğun bir grafen ağından yapılmış.

Şirketin belirttiğine göre grafen ağı, ısıyı yüksek bir sıcaklıkta iletiyor. Bu nedenle bakteriler, mikroplar, virüsler ve havada gezinen diğer tüm mikroskobik düşmanları öldürebiliyor. Grafen filtrenin en dikkat çekici özelliği şarj edilebilmesi ve sürekli olarak çoğalıp doğada biriken cerrahi maske endişesini hafifletmesi. Firmanın bir diğer iddiası ise filtrelerin her yerde ve her koşulda kullanılabilir olması...