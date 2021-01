HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation, 2021 yılı odağında Türkiye’de sağladığı desteklerle fark yaratacak önemli girişimcilik programlarına imza atıyor.

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiren Teknopark İstanbul’a bağlı kuluçka merkezi Cube Incubation, bu yıl devreye yeni programlar almaya hazırlanıyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, üç yeni girişimci destek programını başlattıklarını ve yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir program duyurusu yapacaklarını dile getirdi.

Topçu, "Girişimcilik her an her gelişmeye hazır olmak, kıvraklık ve hızlı pozisyonlanma gerektiriyor. Dolayısıyla girişimcileri gerçek anlamda destekleyen kurumların da bu denli yenilikçi ve hızlı olması gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 300 girişimcinin destekler için başvurduğunu, 57 girişimin yıl boyunca desteklerden faydalandığını ve 53 girişimin başarıyla mezun olarak Teknopark İstanbul’da Ar-Ge firması olarak yoluna devam ettiğini belirten Topçu, "Cube Incubation’da şimdi ise Ideacube, Campcube ve Runcube isimli 3 yeni girişimcilik destek programını başlatıyoruz. Yeni programların başlangıç aşaması olan Ideacube programı dijital döneme en uygun bir şekilde tamamen online olarak girişimcilerin yanında yer alıyor. Campcube ve Runcube programlarında ise girişimciler, Teknopark İstanbul’un ve Cube Incubation’ın alt yapısını kullanarak projelerini ürüne, ürünleri satışa döndürerek 6 aydan kısa bir süre içerisinde girişimlerin ölçeklenmesi için destek alabiliyor. Yakın zamanda büyüme aşamasındaki girişimler için de farklı bir programın duyurusunu yapacağız" şeklinde konuştu.