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Tel şehriyeli çorba nasıl yapılır? Tel şehriyeli domates çorbası tarifi

Tel şehriye çorbası yapmak sadece 10 dakikanızı alır desek, hadi acemiler için 15 dakika olsun. İşte lezzetiyle bilinen pratik tel şehriye çorbasının yapılışı bu kadar az vaktinizi alır. Kısa zamanda lezzetli çorba yapmak istiyorsanız işte sizlere salçalı ve domatesli şehriye çorbası tarifi...

06.08.2018 - 12:24 | Güncelleme:

Hazır alınmış paket çorbalar içinde bir sürü kimyasal barındırır. Bunun yerine yapımı pratik olan ev yapımı çorba yapmayı tercih etmelisiniz. Aradığınız tarif ise tel şehriye çorbasıdır. Az malzeme listesi, zahmetsiz yapım aşamasıyla tel şehriye çorbası bir tencere suyun kaynamasına bakar. İşte kolay tel şehriye çorbası tarifi...

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Öncelikle diyetteyseniz şehriye çorbanızın içinden salçayı çıkarıp yerine bir domates daha eklemenizi öneririz. Bir kase salçalı şehriye çorbası yaklaşık 160 kaloridir.

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

1 domates
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3-4 dal maydanoz
1 kase tel şehriye
2 litre su ya da tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

Nasıl yapılır?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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