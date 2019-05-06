Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya mağazasına giren hırsızlar, 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından emniyet ekipleri telefonları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'a gittiklerini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa şüphelilere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Murat A. Salar M. Tahsin A. ve Şirvan A. emniyet ekipleri tarafından İnegöl'e getirildi. Şüphelilerin hırsızlık için İstanbul'dan İnegöl'e geldikleri öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis tarafından adliyeye sevk edildi.