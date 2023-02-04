Buradaki "halo" yine bildiğimiz "alo" değil. O zamanlar telefon hatları bu kadar gelişmiş değildi doğal olarak hatlarda sorun yaşanıyordu. "Halo" sözcüğü, arayan kişinin karşı tarafın ilgisini çekmesi için kullanılıyordu; yani, "orada biri var mı?" gibi.