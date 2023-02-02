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Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor?

Ergenlikten yetişkinliğe geçerken çıkan 20'lik dişler, genelde kişiye acı vermekle beraber en sonunda çekiliyor. Vücudumuzdaki en ufak yapıların bile bir görevi olduğunu düşünürsek sonradan çıkan bu dişlerin işe yaramaması oldukça ilginç. Bakın, 20'lik dişler aslında neden çıkıyor?

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  • Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor?

    İlk atalarımız çiğ et, kabuklu yemişler, kökler, meyveler ve yapraklardan oluşan bir beslenme ile hayatta kaldılar. Bu sert, kaba ve engebeli yiyecekleri çiğnemek için güçlü dişler gerekiyordu.
  • Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor?

    20'lik dişler de dâhil olmak üzere üç takım azı dişine sahip olmak, atalarımızın hayatta kalmak için gerekli olan doğal, çiğ yiyecekleri yiyebilmeleri için hayati önem taşıyordu.
  • Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor?

    Ancak zaman içerisinde değişen yaşam biçimi, vücudumuzun kendisini yeniden ayarlamasını sağladı. Uzmanlar, modern dünyanın beslenme biçimine, yiyeceklerin boyutu ve kıvamına bağlı olarak çene hattımızın yıllar içinde daha az geniş ve daha küçük hale geldiğine inanıyor. 
  • Eğer çekilecekse 20'lik dişlerimiz neden çıkıyor?

    Ancak ne var ki 20'lik yaş dişleri artık gerekli değildir ve çenemizde artık onları barındıracak yer yoktur. Bu yüzden genelde 20 yaş dişleri çenede yer bulamayarak kişiye acı verir ve en sonunda da çekilir.

    Kaynak: Very Well Health

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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