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Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

İnsanlar, ortalama olarak dakikada 10 kez, bir gün içerisinde ise 30 bin kere göz kırpar. Vücudumuzun refleks olarak yaptığı bu davranış aslında göz sağlığımızı ve görüş yeteneğimizi koruyor.

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  • Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

    Vücudumuzun bilmediğimiz birçok işlevi ve ilginç bir işleyişi bulunuyor. Bunlardan biri de göz kırpmak. Bir dakika içerisinde rekleks olarak defalarca kez göz kırpıyoruz. Peki, göz kırpmamızın sebebi nedir?

    Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin klinik sözcüsü ve New Jersey'de bir göz doktoru olan Dr. Brenda Pagan-Duran, nedenlerini açıklıyor.
  • Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

    İlk sebep; gözün etrafında olan ve yapısına zarar verecek parçacıkların göze girmesini engellemek. Göz kırptığımızda tehlikeli maddeleri uzaklaştırıyoruz.
  • Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

    İkinci sebep ise görme yeteneği ile ilgili. Gözlerin pürüzsüzce görmesi, bulanıklaşmaması için gözün içinde su, yağ ve mukustan oluşan bir madde salgılanır; bu maddeye gözyaşı filmi denir.
  • Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

    Göz kırptığımızda bu madde gözde yenilenir ve gözün kurumasını engeller. Korneanın kuruması oldukça can yakıcı olabilir çünkü korneada havadan etkilenebilecek birçok sinir ucu bulunur. 
  • Neden göz kırpıyoruz? İşte göz kırpmanın bilinmeyen sebepleri

    Gözyaşı filmi ayrıca göze oksijen sağlar. Kan damarları korneaya ulaşmaz ancak gözyaşı filmi, oksijeni doğrudan korneaya aktarır. Film ayrıca bakterilerle savaşan ve gözün enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olan enzimler içerir.
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