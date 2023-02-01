Vücudumuzun bilmediğimiz birçok işlevi ve ilginç bir işleyişi bulunuyor. Bunlardan biri de göz kırpmak. Bir dakika içerisinde rekleks olarak defalarca kez göz kırpıyoruz. Peki, göz kırpmamızın sebebi nedir?

Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin klinik sözcüsü ve New Jersey'de bir göz doktoru olan Dr. Brenda Pagan-Duran, nedenlerini açıklıyor.