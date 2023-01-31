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Çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" söylemi nereden geliyor?

Çocukların meraklı soruları karşısında bazen çaresiz kalan ebeveynlerin en sık başvurduğu yalanlar arasında leylekler geliyor. Nasıl doğduğunu merak eden çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" bahanesi çok eskiye dayanıyor ve yüzyıllardan beri ebeveynler tarafından kullanılıyor.

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  • Çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" söylemi nereden geliyor?

    Çocukların, ebeveynlerini en çok zorladığı sorulardan bir tanesi, hayata nasıl geldiklerine dair olan merakları olsa gerek. Birçok anne baba, gerçeğin uygun olmayacağını düşünerek masum bir leylek yalanına başvuruyor. Peki, çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" masalı aslında neye dayanıyor? 
  • Çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" söylemi nereden geliyor?

    Bu çok eski bir söylem bu yüzden kesin olarak bir kaynak gösteremeyiz ancak elimizde olan açıklamalar birçok soru işaretini götürecek cinsten. Cevaba ulaşmak için Yunan mitolojisine dönmemiz gerekiyor. 
  • Çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" söylemi nereden geliyor?

    Yunan mitolojisinde; doğum tanrıçası Hera, rakibi Gerana'yı kocası Zeus'la ilişkisi olduğu için uzun boyunlu bir turnaya dönüştürür. Yeni doğan çocuğundan ayrılmak istemeyen Gerana da bebeğini bir battaniyeye sarar ve gagasında çocuğuyla birlikte uçup gider. 

    Bu efsaneye bakıldığında, anlatılan masallarla ne kadar uyumlu olduğunu görmek şaşırtıcı. 

    (Fotoğrafta bir turna görülüyor.)
  • Çocuklara söylenen "seni leylekler getirdi" söylemi nereden geliyor?

    Bununla birlikte, leyleklerin bu kadar popüler olmasının başka bir nedeni daha var. 19. yüzyılda Hans Christian Andersen'ın "Leylekler" isimli kitabı, leylek hikâyesinin bilinirliğini büyük ölçüde artırdı. Kitapta, onları ebeveynlerine götürecek leylekleri bekleyen beyaz kuşlar tasvir ediliyordu. 

    Tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan masal sonrasında leylek yalanı, özellikle Viktorya dönemi İngiltere'sinde ebeveynlerin sıklıkla başvurduğu bir yalan oldu. Aradan geçen yıllara rağmen leylekler hâlâ ebeveynlerin bir numaralı sırdaşı gibi gözüküyor. 

    Kaynak: BBC 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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