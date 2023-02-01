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Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

Havalar soğuduğunda vücudu sıcak tutmanın en lezzetli yolu kış çayları olsa gerek. Bu çayların her biri bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde bolca vitamin bulunduran karışımlar. İşte, doğadan gelen en iyi koruyucular...

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  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    IHLAMUR

    Bağışıklığı güçlendiren ıhlamur aynı zamanda vücudu gribe karşı da korur. İltihap giderici özelliğinin yanı sıra ıhlamur; cilt ve saç sağlığı için de yararlıdır.
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    ZENCEFİL LİMON ÇAYI

    Zencefil, antioksidan özelliğine sahiptir ayrıca vücut ısısını yükseltir. Zencefil içinde bolca C vitamini bulunduran limon ile birleştiğinde vücudu tüm mikroplara karşı korur.
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    TARÇIN

    Çay olarak da tüketilebilen tarçın soğuk algınlığına karşı vücudu korur. C vitamini barındıran limon ile tüketilmesi boğaz ağrısına iyi gelirken, enfeksiyon riskini de azaltır.
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    KUŞBURNU ÇAYI

    İçinde bol miktarda C vitamini bulunduran kuşburnu çayı ayrıca zengin minerallere de sahiptir. Kan hücrelerini artıran çay ayrıca vücut direncini de artırır. 
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    ADAÇAYI

    Boğaz enfeksiyonlarına ve iltihaplara karşı etkili olan adaçayı; vücudun toksinleri atmasını, idrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini ve bağışıklığın güçlenmesini sağlar.
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    REZENE 

    Rezenenin içinde A, B, C ve D vitaminleri bulunur. Vücudun mikroplarla savaşmasını sağlayan çay ayrıca doğal bir antioksidandır. 
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    PAPATYA

    Papatya çayı; boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı gibi şikâyetlerin önüne geçtiği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir.
  • Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kış çayları: Her biri hastalıklara karşı koruyucu

    EKİNEZYA

    Ekinezya çayının içinde A, C, E, B2 vitaminleri ve selenyum vardır. Soğuk algınlığından koruyan çay doğal antibiyotik özelliği ile boğaz iltihabına da çok iyi gelir. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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