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Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

Bizler için tam bir görsel şölen olan havai fişekler, kuşlar için aynı şeyi ifade etmiyor. Bir anda yaşanan patlama ve şiddetli ses, kuşların arasında bir "bomba" etkisi yaratarak stres yaşamalarına neden oluyor.

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  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Gökyüzünü bir anda aydınlatan ve görsel bir şölene döndüren havai fişekleri çok sevsek de aslında gökyüzü sakinleri için büyük bir tehlike oluşturuyor.
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Yaban Hayvan Biyoloğu ve Kuş Bilimci Ergün Bacak'ın, AA'ya yaptığı açıklamalar, kuşların havai fişekten ne derece etkilendiğini gözler önüne seriyor.
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Kuşlar, biyolojileri gereği bizden daha hassas kulaklara sahip ve havai fişekler aniden patlayınca ortaya çıkan şiddetli ses kuşları strese sokuyor.
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Aynı zamanda ortaya çıkan ışık patlaması da onları korkutuyor. Bu, kuşların kendisini bir anda yere vurmasına hatta kalp krizi geçirmesine neden olabiliyor.
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Özellikle havai fişekler bir kuşun üreme zamanında patlıyorsa kuluçkadaki yavru kuşlar yuvayı terk edebiliyorlar.
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Gece aktif olan veya göç eden kuşlar, gökyüzünde havai fişeklere yakalandığında yanarak ölebiliyor. 
  • Havai fişekler kuşları nasıl etkiliyor? Cevap oldukça üzücü

    Bazen kuşlar, ani ses patlaması karşısında panik yapıyor ve ne yapacağını bilemediği için binaya ya da elektrik hattına çarpıyor. Bu da onların ciddi oranda yaralanmasına yol açıyor. 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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