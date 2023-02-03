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Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

Bazen acelemiz olduğunda ayakkabılarımızı çıkarmadan eve girebiliyoruz. Bu durum bizim için çok önemli olmasa da yapılan araştırmalar, ayakkabıyla eve girmenin eve ve eşyalara bakteri bulaştırdığını ortaya koyuyor.

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  • Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

    Microbiome Journal dergisinde yayınlanan 2015 tarihli bir çalışma, çeşitli yerlerde yürüdükten sonra insanların ayakkabılarındaki mikrobiyal ortamı analiz etti. Araştırmacılar, bakteriler ve virüsler gibi yüzeylerden gelen mikropların ayakkabılara bulaştığı sonucuna vardı. 
  • Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

    Bu mikroorganizmaların çoğunlukla, ayakkabıların dışında toplandığı belirtildi. Arizona Üniversitesi'ndeki bir mikrobiyolog tarafından yapılan bir araştırma, ayakkabıların dış kısmının iç kısımdan 140 kat daha fazla bakteri taşıdığını buldu. 
  • Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

    Bununla birlikte; ayakkabıların altına evde olan diğer baktirelerin de yapıştığı böylece bir ayakkabının normalden daha fazla bakteri taşıdığı da vurgulandı. Bu şekilde artan bakteri oranı diğer eşyaları da etkiliyor.
  • Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

    Çalışmaya, insanların devamlı olarak elinde olan ve her türlü mekâna giren telefonlar da dâhil edildi. 12 ayakkabı ve 12 telefon arasında yapılan bakteri karşılaştırmasında iki taraf neredeyse aynı çıktı. 
  • Evde giyilen ayakkabı dışarıdan gelen birçok bakteriyi eve taşıyor

    Ayrıca araştırmacılar, her mikrobun kişiye, coğrafi konuma ve eşyaya göre değiştiğini; kişinin nerede, ne zaman bulunduğuna dayalı olarak bireysel kimlikleri çıkarmanın mümkün olduğunu öne sürüyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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