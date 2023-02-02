Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım

LED'ler giderek daha ucuzlasa da şu anda maliyet yüksektir. LED aydınlatma ile yapılan dikey tarım yüksek başlangıç ​​maliyetlerinden ve enerji faturalarından muzdariptir ancak LED'lerin artan verimliliği ve düşen üretim maliyetlerindeki son gelişmeler, dikey çiftlikleri daha uygun maliyetli hale getirmeye başlamıştır ancak yine de bu bazı ürünler için geçerlidir.