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Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım

Gün geçtikçe gelişen teknoloji, yeni bir dünya yaratmamızı sağlıyor. Geleneksel olarak adlandırdığımız her şeyin yerine başka bir kavram koyuyoruz. Şimdi de sıra tarımda. Henüz gelişmekte olan dikey tarımı tüm yönleriyle inceledik.

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  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Her şeyin daha teknolojik bir çağa doğru evrildiği bu zamanlarda tarım da bu yenilikten payını aldı. Yeni bir tarım modeli olarak başlayan dikey tarım; klâsik tarımdan daha fazla avantajlara sahip olsa da hâlâ tartışılan bazı dezavantajları da var. Şimdi, konuyu tümüyle ele alalım;
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Yerden tasarruf sağlar. Bitkileri dikey olarak raflara veya uzun sütunlara istifleyerek yapılan dikey tarım, normal bir arazi alanına göre çok daha az yer kaplar. 
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Güneş ışığı ve böcekler sorun teşkil etmez. Bitkiler, güneş ışığının yerini alan LED ışıklar ve kapalı devre su geri dönüşümü ile tamamen kapalı koşullarda yetiştirilir. Böcek ilaçlarına gerek yoktur çünkü kapalı alan zaten böceklerden arındırılmıştır ve bitkiler o kadar temiz koşullarda yetiştirilebilir ki yemeden önce onları yıkamaya gerek kalmaz.
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Mevsimler belirleyici olmaz. Dikey tarımda her şey kontrol edilebilir olduğundan mevsimler artık bir faktör olmaktan çıkar. Yapay gün uzunluğu ve mevsimi manipüle ederek tüm yıl boyunca mahsul toplanabilir.
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Şehir içine entegre edilebilir. Binanın çatısında ve duvarlarında bulunan güneş panelleri, dikey çiftliklerin kendi kendine yetmesi için yeterli değil ancak kapalı alan tarımı, çiftçiliğin doğrudan şehirlere entegre edilmesini sağlayarak tarımın bir yerde toplanmasını ve diğer yerlerin kirlenmesini engelleyebilir.

    Şimdi, gelelim dezavantajlarına..
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    LED'ler giderek daha ucuzlasa da şu anda maliyet yüksektir. LED aydınlatma ile yapılan dikey tarım yüksek başlangıç ​​maliyetlerinden ve enerji faturalarından muzdariptir ancak LED'lerin artan verimliliği ve düşen üretim maliyetlerindeki son gelişmeler, dikey çiftlikleri daha uygun maliyetli hale getirmeye başlamıştır ancak yine de bu bazı ürünler için geçerlidir. 
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Daha fazla karbon ayak izine yol açar. Cornell Üniversitesi'nde 2014 yılında yayınlanan bir habere göre; çevre mühendisi Louis Albright, dikey tarımda daha fazla elektrik kullanılacağını dolayısıyla daha fazla karbon izi ortaya çıkaracağını belirtiyor. 
  • Geleneksel tarıma teknolojik bir dokunuş: Dikey tarım nedir, nasıl yapılır, faydaları, zararları nelerdir?

    Maliyetleri yükseltir. Albright, 2014 yılında yapılan konferansta dikey tarımda kullanılan yoğun aydınlatmaların ürünlere fiyat olarak yansıyacağını ve her şeyin daha pahalı satılacağını söylüyor. Bunu engellemek için geleneksel tarımın, tüm avantajların olduğu şehir içine taşınması gerektiğini savunuyor.

    Kaynak: Science Focus

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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