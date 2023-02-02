Nokia'nin klâsik müziğini bilmeyen yoktur. Dünya çapında tanınan bu melodi aslında tüm zamanların en büyük klâsik gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Francisco Tárrega'nın "Gran Vals" isimli bestesinde geçiyor ve yalnızca birkaç saniye sürüyor. Peki, Nokia bu sesi seçerken neyi amaçlıyordu?