Seçilecek olan sembol, başka hiç kimsede olmamalı ve fazla kullanılmamalıydı. Bunun üzerine eşsiz bir işaret olan et işaretini seçti ve tarihte ilk kez bir e-mailde et işareti kullanıldı.

Akla hemen gelmeyen, zaten daktiloda olmayan bu zarif işaret; yeni dünyanın temel taşlarından biri haline geldi.