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Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

Sağlıklı olmak için spor ve doğru beslenme ne kadar önemliyse zihinsel sağlık da bir o kadar önemli. Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma gülümsemenin veya kahkahanın, hem zihinsel hem de beden sağlığı için faydalı bir durum olduğunu ortaya koydu.

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  • Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

    STRESİ AZALTIR

    Gülümsemek aslında stresle savaşabilir; beyniniz bunu başarabilen nöropeptitler adı verilen küçük moleküller salgılar.  Ayrıca, doğal stres ve ağrı kesici görevi gören stres hormonu kortizolün etkilerini azaltan endorfin de salgılanır.

    Bu nedenle, kendinizi endişeli veya baskı altında hissediyorsanız, sahte bir gülümseme bile stresinizi azaltabilir. 
  • Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

    DAHA UZUN BİR HAYAT YAŞAMANIZI SAĞLAR

    Amerikalı bilim insanları, beyzbol oyuncularından oluşan bir takımın eski bir fotoğrafını incelediler ve fotoğrafta gülümseyenlerin daha uzun yaşadığını keşfettiler; kocaman gülümseyenler ortalama 79.9 yıl yaşadılar. Colgate'in yaptığı araştırmaya göre; gülümseyen insanlar ortalama 75 yıl yaşıyor.
  • Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

    SİZİ DAHA İYİ BİR RUH HALİNE SOKAR

    Fiziksel gülümseme eylemi, beyninizde duygusal durumunuzu etkileyen yolları harekete geçirir. Gerçek veya sahte bir gülümseme olsun; gülümsediğinizde vücutta dopamin ve serotonin salgılanır.

    Bu, mutlu bir yüz ifadesi benimseyerek, zihninizi bir mutluluk durumuna girmesi için "kandırabileceğiniz" anlamına gelir. 
  • Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Gülümsemek, ruh halimize yardımcı olduğu kadar, beynimizdeki nörotransmiter dopamin antikor üretimini artırdığından bağışıklık sistemimize de fayda sağlar.
  • Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları

    KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR

    Gülümsemenin stresi azalttığı göz önüne alındığında, tansiyonumuzu düşürmeye de yardımcı olur.

    Bir gülümseme veya kahkaha; kalp atış hızında ilk artışa neden olur, ardından bir kas gevşemesi dönemi gelir, ardından da kalp atış hızımız ve kan basıncımız düşer.

    Kaynak: Indy100, Very Well Mind

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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