STRESİ AZALTIR

Gülümsemek aslında stresle savaşabilir; beyniniz bunu başarabilen nöropeptitler adı verilen küçük moleküller salgılar. Ayrıca, doğal stres ve ağrı kesici görevi gören stres hormonu kortizolün etkilerini azaltan endorfin de salgılanır.

Bu nedenle, kendinizi endişeli veya baskı altında hissediyorsanız, sahte bir gülümseme bile stresinizi azaltabilir.