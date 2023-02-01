Tatlı su balıkları neden tuzlu suda yaşayamaz?

Tatlı su balıklarının vücutlarındaki tuz oranı ise çok daha düşüktür ve biyolojileri gereği tuzdan kurtulmaya çalışırlar. Tuzlu suya girdikleri anda vücut fazla tuzlu suyu tahliye etmek için su hücrelerini kontrolsüzce dışarı atar. Bu da bir tatlı su balığı için yolun sonu demektir.