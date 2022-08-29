James Webb, Kepler ve Hubble gibi örnekleri sayesinde, öte gezegenler hakkında bilgi sahibi olduğumuz, evrenin yapısı hakkında yeni veriler elde ettiğimiz teleskop ne zaman bulundu? İşte, tüm detaylar…

Teleskopu Kim İcat Etti?

Teleskop 1608 yılında bir mercek imalatçısı olan Hans Lippershey tarafından icat edilmiştir. Lippershey; içbükey ve dışbükey olan iki merceği uzun bir tüp içine yerleştirerek tarihteki ilk teleskopu yapmış ve aynı yıl patent başvurusunu gerçekleştirmiştir.

Teleskop İlk Kez Nerede İcat Edildi?

1608 yılında Hans Lippershey tarafından icat edilen teleskop Hollanda’da icat edilmiş ve 2 Ekim 1608’de patenti alınmıştır. İlk etapta Hollanda hükümeti birçok teleskop satın almıştır. Ayrıca, teleskop üzerine yazılan bir raporun Avrupa’ya yayılmasıyla birlikte, dönemin önde gelen bilim insanları teleskop üzerine kendi deneylerini gerçekleştirmeye başlamışlar ve bu buluşu geliştirmeyi başarmışlardır.

Teleskop Nasıl İcat Edildi?

Bilim tarihinin en büyük buluşlarından biri olan teleskobun tesadüfen bulunduğuna dair rivayet dikkat çekmektedir. Hollandalı bir mercek imalatçısı olan Hans Lippershey; atölyesinde art arda duran iki merceğin, yakınlarda bulunan bir rüzgârgülünü yakın gösterdiğini fark etmiş ve bunun üzerine ilk teleskopu icat etmiştir.