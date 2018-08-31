Telstar Ijmuiden - Jong Utrecht düellosu

Telstar Ijmuiden ve Jong Utrecht, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Telstar Ijmuiden, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jong Utrecht son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Telstar Ijmuiden galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.75, Jong Utrecht galibiyet oranı 4.60. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Telstar Ijmuiden son haftadaki Cambuur Leeuwarden müsabasında 0-1 yenildi.

Jong Utrecht ise Emmen maçında 0-0 berabere kaldı.

Telstar Ijmuiden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Telstar Ijmuiden, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Jong Utrecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong Utrecht, 0 gol atarken 5 gol yedi.

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