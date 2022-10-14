Kontrolden çıkan minibüs ağaçlık alana düştü: 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs, otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de A.B. ile minibüste bulunan Mısır uyruklu H.M'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.