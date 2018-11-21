SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Otoyolda makas terörü...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > TEM'de korkunç olay! 'İşe yetişecektim' dedi

TEM Otoyolu’nda “makas terörü”, bir kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde emniyet şeridinde duraklama yapan otomobile, “makas” atarak seyreden başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu emniyet şeridindeki otomobilin sürücüsü Muhammet Tanju Geyik feci şekilde hayatını kaybetti. Otoyolda makas terörü ve kaza anı, kameralara yansıdı.

21.11.2018 - 09:54 | Güncelleme: İHA

Kaza, 25 Ekim Perşembe günü saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Hamidiye mevkii Ankara istikameti Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykoz’da yaşadığı evine doğru otomobiliyle yola çıkan Muhammet Tanju Geyik, otoyolunda bir süre gittikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridine geçerek durdu. Bu sırada iş yerine geç kaldığı gerekçesiyle sür'atli bir şekilde makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü Mert A., önündeki kamyonu geçmek için emniyet şeridine girdi. İHA'nın haberine göre, aniden şerit değiştirince park halindeki aracı fark edemeyen Mert A., Muhammet Tanju Geyik'in kullandığı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde bulunduğu araç bariyerlere çarparak ters istikamete dönen Geyik ve Mert A. ağır yaralandı.

DEFALARCA MAKAS ATTI VE CAN ALDI

Sürücünün makas atarak ilerlemesi sonucu meydana gelen feci kaza kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Mert A.'nın idaresindeki otomobil otoyol üzerindeki onlarca aracın arasında defalarca makas atıyor. Önündeki kamyona son makasını atan sürücü, emniyet şeridinden sollama yapmak istiyor. Ancak şeritte duran diğer sürücünün aracına çarpıyor. Çarpışma sonucu bariyerlere çarpan araçlar ters istikamete dönüyor. Kazayı gören sürücüler emniyet şeridinde durarak yardımlarına koşuyor. Otoyoldaki araçlar ise yavaşlayarak ilerliyor. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkartıyor. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza sonucu ağır yaralanan sürücüler, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Sedyeye konulan ağır yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada hemen ameliyata alınan Muhammet Tanju Geyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Makas atarak kazaya sebep olan Mert A. ise vücudunun çeşitli yerlerinden kırıkları olduğu ve hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildiği öğrenildi.

POLİS ÖLEN SÜRÜCÜYÜ KUSURLU, BİLİRKİŞİ İSE KUSURSUZ BULDU

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Yolları Trafik Ekipler Amirliği görevlileri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Ekipler sürücü Mert A.'yı “Geçme kurallarına riayet etmemek” maddesini ihlalden, Muhammet Tanju Geyik’i ise “Trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak” maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kusurlu buldu. Dosyanın bu şekilde adliyeye intikal etmesinin ardından savcı, bilirkişi raporu istedi. Bunun üzerine kamera görüntülerini ve olay yerini kare kare inceleyen bilirkişi, 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Mert Aluçlu’yu, “Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” ve “Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama” maddelerini ihlal ettiğinden 1. derece asli tam kusurlu buldu. Hayatını kaybeden Muhammet Tanju Geyik ise “reflektör veya buna benzer uyarıcı işaret koysaydı dahi meydana gelen kazadan kurtulamayacağı” ve kazanın oluşumuna etki etmediği dolayısıyla kusursuz bulundu.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X