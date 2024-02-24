Temel Karamollaoğlu: Milletin itibarını yükseltmek için makamlara talibiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, bu tür toplantılara kadınların katılımının önemli olduğunu ifade ederek, "Hanım kardeşlerimizin gelişine hep önem veriyorum. Toplantılarımızda hanım kardeşlerimiz, yüzde 25 civarında bir yer işgal ediyor. İnşallah bundan sonra salonların en az yarısını doldururlar." diye konuştu.