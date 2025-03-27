Mart ayı temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Bu ay Garanti Bankası, Tüpraş, Akbank, Anadolu Hayat Emeklilik gibi birçok firma temettü dağıtımı yapacak. Her firmanın belirlediği tutar farklı olmakla beraber, yatırımcılara 0,15 TL ile 45,5 TL arasında ödeme yapılacak.