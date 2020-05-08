Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt bulacak. “En iyi temizliği ben yaparım” diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi olacak. Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ - 8 MAYIS

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kalıyor. Bugün haftanın son yarışmacısı Derya'nın yapacağı son temizliğin ardından verilen puanlarla birinci belli olacak.

PUAN DURUMU

Verilecek son puanların ardından haftanın birincisi ve puan durumu haberimizde olacak.