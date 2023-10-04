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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay'da temizlik işçisinin feci ölümü: otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkıştı! - Güncel haberler

        Hatay'da otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

        Hatay'da bir temizlik işçisi otomobil ile çöp kamyonu arasında sıkıştı. Feci kazada Mehmet Kahraman adlı işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:41
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        Temizlik işçisinin feci ölümü!
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Kavşağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak çöp almak için yol kenarında duran Antakya Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.

        Kazada, temizlik işçisi Mehmet Kahraman otomobille çöp kamyonu arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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