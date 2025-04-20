3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA SENARYOLARI

Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanlar ise 3 aylık enflasyon farkına göre şimdiden 3,83 oranında zam almayı hak etti. Memurlar 7. Dönem toplu sözleşme zammına göre yüzde 5 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte kümülatif zam 3 aylık veriye göre yüzde 9,03 olacak.

1/4 derecesinde memur olarak çalışan öğretmen mevcut olarak 52 bin 935 lira maaş alıyor. 3 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre maaşın 9,3 oranında zamlanması durumunda maaşın 4 bin 897 lira artarak 57.832 TL olması bekleniyor.