EMEKLİ ZAM ORANI TAHMİNİ

Ocak ayındaki yüzde 4,84 ve şubat ayındaki yüzde 2,96’lık gerçekleşmelerin ardından; ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için yüzde 2,18, nisan ayı için yüzde 2,11 ve mayıs ayı için yüzde 1,50 oranındaki tahminleri kümülatif olarak hesaplandığında, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 14,24 seviyesine ulaştı.

Bu veriler ışığında, haziran ayı enflasyon rakamı henüz eklenmeden SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için Temmuz ayında yapılacak artışın önemli bir bölümü şimdiden şekillenmiş oldu.

Ancak haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmin ankette yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle beraber belli olacak.

Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında herhangi bir refah payı eklenmeksizin yüzde 15 ile yüzde 16 arasında bir enflasyon farkı oluşması en güçlü ihtimal olarak görünüyor.