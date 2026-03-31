Temmuz 2026 emekli ve memur maaş zammı: Emekli ve memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?
Temmuz 2026 emekli ve memur maaş zamları için kritik süreç başladı. Milyonlarca emekli ve memurun gözü, açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan Ocak ve Şubat verileriyle birlikte yüzde 7,95'lik enflasyon farkı şimdiden kesinleşti. Bu gelişme SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının ilk adımını oluştururken, memur maaşları için de enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı belirleyici olacak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz ayında yapılacak artışların çift haneye yaklaşabileceğine işaret ediyor. Hesaplamalara göre en düşük emekli ve memur maaşında dikkat çeken bir artış gündeme gelirken, nihai rakamlar 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle netleşecek. Peki, Temmuz ayı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz ayı emekli ve memur zam oranı hesaplama...
2 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük artışın ardından, Şubat ayında gelen yüzde 2,96’lık aylık enflasyon verisiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 7,95 olarak hesaplandı. Bu bilgiler ışığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısı için şimdiden yüzde 7,95 oranında bir zammı garantiledi.
2026 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Ocak ve şubat aylarında gerçekleşen resmi verilerin üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentilerin eklenmesiyle birlikte, 5 aylık enflasyon tablosu netleşmeye başladı.
Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, enflasyon verileri ve memur ile emekli maaş artışlarına dair kritik veriler sundu. Ekonomistlerin belirlediği enflasyon tahminleri şu şekilde sıralandı:
Mart ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,18,
Nisan ayı enflasyon tahmini: Yüzde 2,11,
Mayıs ayı enflasyon tahmini: Yüzde 1,5.
EMEKLİ ZAM ORANI TAHMİNİ
Ocak ayındaki yüzde 4,84 ve şubat ayındaki yüzde 2,96’lık gerçekleşmelerin ardından; ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için yüzde 2,18, nisan ayı için yüzde 2,11 ve mayıs ayı için yüzde 1,50 oranındaki tahminleri kümülatif olarak hesaplandığında, 5 aylık toplam enflasyon yüzde 14,24 seviyesine ulaştı.
Bu veriler ışığında, haziran ayı enflasyon rakamı henüz eklenmeden SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için Temmuz ayında yapılacak artışın önemli bir bölümü şimdiden şekillenmiş oldu.
Ancak haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmin ankette yer almadı. Net zam oranı haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle beraber belli olacak.
Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında herhangi bir refah payı eklenmeksizin yüzde 15 ile yüzde 16 arasında bir enflasyon farkı oluşması en güçlü ihtimal olarak görünüyor.
MEMUR MAAŞI ZAM ORANI
Yeni yılda maaşlarına yüzde 18.6 zam ve 1.000 TL ilave alan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zam alacak. Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 11'i aşarsa, enflasyon farkı da zamma ilave edilecek.
ZAM ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılının ikinci yarısından itibaren geçerli olacak emekli maaşı zammı 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından 6 aylık enflasyon farkına göre belli olacak.