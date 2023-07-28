Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Enflasyon rakamları için TÜİK'ten gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarının önümüzdeki hafta açıklayacak. İşte 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 19,77 olarak açıklandı. 2023 yılının yedinci ayının tüketici ve üretici enflasyonu için ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun son dakika açıklaması bekleniyor. İşte 2023 TÜİK TÜFE Temmuz ayı enflasyon rakamları beklentisi...
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları açıkladı. Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2023 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 iken, bu anket döneminde yüzde 43,82 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,65 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,12 ve yüzde 19,04 olarak gerçekleşmiştir.